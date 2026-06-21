“พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์”ทรงร้อยมาลัยถวายพี่สาว“เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ”

เพจกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เผยแพร่คลิปวิดีโอขณะที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ กำลังทรงร้อยพวงมาลัย เพื่อนำไปถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งเป็นพระภคินี (พี่สาว) พร้อมระบุว่า วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงร้อยมาลัยเพื่อนำไปถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งเป็นพระภคินี โดยทรงมีรับสั่งความว่า
“ร้อยมาลัยให้พี่สาว”