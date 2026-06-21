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ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 5 พร้อม"อภิสิทธิ์"ลงพื้นที่หาเสียงเขตบางเขน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายอนุชา บูรพชัยศรี ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 5 พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ลงพื้นที่หาเสียงเขตบางเขน พร้อมด้วยผู้สมัคร ส.ก. เบอร์ 2 ชัชชนะพงศ์ แก้วทอง ณ ตลาดยิ่งเจริญ