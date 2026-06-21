"เทพไท"ชี้โอกาสของ รธน.ฉบับประชาชน ขอทุกฝ่ายร่วมมือกันสร้างนำมาแก้ปัญหาประเทศ

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราชโพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า โอกาสของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
สำหรับคะแนนเสียงจากประชามติ ของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 21.6 ล้านเสียง ต้องการให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และมีการถกเถียงเถียงกันต่อไปว่า รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะยึดโยงกับประชาชนหรือไม่ และเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหรือไม่ เพราะมีการยกคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 18 / 2568 ขึ้นมากล่าวอ้างว่า ประชาชนไม่สามารถจะเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร. โดยตรงได้ แต่ได้มีความกระจ่างชัดมากขึ้น เมื่อสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางส่วน ได้เข้าหารือกับประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางท่าน ได้ข้อสรุปว่า ประชาชนสามารถเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ได้ ยกเว้นห้ามเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ
จึงขอขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญ ที่ได้ให้ความกระจ่าง และเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่า ต่อจากนี้ไปรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอย่างแท้จริง เพราะมาจากสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและเป็นสสร.ที่ประชาชนทั้งประเทศคัดเลือกเข้ามา ส่วนคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดหนึ่ง ที่อาจจะต้องเลือกทางอ้อม ไม่ได้เลือกโดยตรง เพราะอาจขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 18/ 2568 ก็เป็นเรื่องของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือสสร. หาวิธีการหรือคัดเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเอง ซึ่งยังดีกว่าคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่มาจากการคัดเลือกของสมาชิกรัฐสภา เพราะเป็นที่รู้กันอยู่ว่า สมาชิกรัฐสภาชุดนี้ มีที่มาอย่างไร สมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ มาจากการบล็อกโหวต มาจากการฮั้วในการเลือกตั้ง ซึ่งผิดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสภาล่าง 80% ของ ส.ส.ระบบเขต มาจากการซื้อเสียง
เมื่อสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่มาจากการฮั้ว มาจากการบล็อกโหวต และมาจากการซื้อเสียง ผลในการเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก็จะไม่ได้เป็นคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชนจำนวน 21.6 ล้านเสียง ที่ไม่ต้องการรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ที่ยกร่างโดย คสช.และเป็นรัฐธรรมนูญที่สืบทอดอำนาจของ คสช.
เมื่อเป็นเช่นนี้ อยากให้ทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันสร้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาของประเทศ และเชื่อว่าเมื่อสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือสสร.มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง และสสร.อาจไปคัดเลือกหรือสรรหาคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก็ถือว่ามีความยึดโยงกับประชาชน และปราการด่านสุดท้ายก็คือ ต้องส่งกลับมาให้ประชาชนทั่วประเทศ ได้ลงประชามติว่า ยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่
ถ้าประชาชนทั้งประเทศเสียงส่วนใหญ่เห็นว่า รัฐธรรมนูญที่ยกร่างใหม่ดีกว่ารัฐธรรมนูญปี 2560 ได้ลงประชามติใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ทุกคนจะต้องยอมรับ เพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากฉันทามติของประชาชนทั้งประเทศจริงๆ