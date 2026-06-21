จนท.พิทักษ์ป่าเขาแหลม เข้มลาดตระเวน 7 คืน 8 วัน ปกป้องผืนป่าร้อยวา-รันตี สมบูรณ์ปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งแกร่งดั่งต้นไม้ใหญ่ ล่าสุดได้ร่วมแรงร่วมใจแผ่ขยายความดีงามและความร่มเย็นคืนสู่ธรรมชาติ ผ่านภารกิจลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) อย่างเข้มข้น เพื่อเดินหน้าปกป้องทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทย
โดยเป็นการสนธิกำลังร่วมกันครั้งสำคัญระหว่าง เจ้าหน้าที่สายตรวจชุดที่ 8 (รันตี) และ เจ้าหน้าที่สายตรวจชุดที่ 3 (เกริงกระเวีย) ในปฏิบัติการเดินเท้าเข้าป่าลึกยาวนานถึง 7 คืน 8 วัน ครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญอันเป็นหัวใจของอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ได้แก่ บริเวณพื้นที่ป่าน้ำตกร้อยวา ป่าพะบุ่ง ป่าบ้านกองม่องทะ และป่ารันตี
ภารกิจทรหดตลอดทั้ง 8 วันนี้ เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันบุกเบิกเส้นทางทุรกันดารเพื่อสำรวจและบันทึกข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ทั้งพรรณไม้และร่องรอยสัตว์ป่า พร้อมทั้งเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดต่อกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ลักลอบเข้ามาเก็บหาของป่า หรือกระทำการผิดกฎหมายทำลายผืนป่าในทุกรูปแบบ
เจ้าหน้าที่ รายงานว่า เหตุการณ์ทั่วไปในพื้นที่ยังคงเป็นปกติ ไม่พบการกระทำความผิดที่เป็นนัยสำคัญ ผืนป่าทั้ง 4 จุดหลักยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และได้รับการปกป้องดูแลอย่างดีเยี่ยมจากหยาดเหงื่อแรงกายของเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน ทุกคนยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นกำแพงมนุษย์ในการพิทักษ์ป่าอย่างไม่ย่อท้อ
ทั้งนี้ ทางอุทยานแห่งชาติเขาแหลมขอย้ำเตือนว่า การดูแลรักษาผืนป่าและธรรมชาตินั้น ไม่ใช่งานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นหน้าที่ของ "เราทุกคน" ที่จะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา เพื่อส่งต่อผืนป่าที่ร่มเย็นและสมบูรณ์นี้ให้ถึงมือลูกหลานสืบไป