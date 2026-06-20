เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.- ส.ก.28 มิ.ย.นี้ "ไม่มีล่วงหน้า ไม่มีนอกเขต" ใครไม่ว่างแจ้งเหตุออนไลน์

นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 ไม่มีบทบัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขต ตาม พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีสิทธิ ในวันดังกล่าววันเดียวเท่านั้น ขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้ง และสามารถใช้สิทธิได้อย่างถูกต้อง
ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งได้ (เช่น มีธุระด่วน, เดินทางไปต่างจังหวัด/ต่างประเทศ, เจ็บป่วย) สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองในอนาคต โดยสามารถแจ้งได้ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง (วันที่ 21 - 27 มิ.ย. 69) หรือภายใน 7 วันหลังวันเลือกตั้ง (วันที่ 29 มิ.ย. - 5 ก.ค. 69) ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครอง โดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ทางเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร และเว็บไซต์ www.เลือกตั้งกรุงเทพ69.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สายด่วน กกต. โทร. 1444
กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มาร่วมใจกันออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.