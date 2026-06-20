ปิดจราจรชั่วคราว ถ.พระราม 4 ขาเข้าเยาวราช บริเวณสะพานเจริญสวัสดิ์ ถึงแยกหมอมี

เพจงานจราจร สน.พลับพลาไชย 2 โพสต์ระบุว่า
ประชาสัมพันธ์การปิดการจราจรชั่วคราว เนื่องจากเกิดเหตุอาคารพาณิชย์ถล่มบริเวณข้างศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย เส้นทางที่ปิดการจราจร
ถนนพระราม 4 ขาเข้าเยาวราช ตั้งแต่บริเวณ สะพานเจริญสวัสดิ์ ถึงแยกหมอมี
เส้นทางเลี่ยง
-เส้นทางที่ 1
ถนนพระราม 4 ขาเข้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนมิตรภาพไทย–จีน ผ่านวงเวียนโอเดียน เข้าสู่ถนนเยาวราช
-เส้นทางที่ 2
ถนนพระราม 4 ขาเข้า เลี้ยวซ้ายบริเวณแยกหัวลำโพง ใช้ถนนมหาพฤฒาราม
- เส้นทางที่ 3
ถนนพระราม 4 ขาเข้า เลี้ยวขวาบริเวณแยกหัวลำโพง ใช้ถนนเลียบคลองผดุงกรุงเกษม ผ่านห้าแยกพลับพลาไชย เข้าสู่ถนนหลวง
ขอให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ทั้งนี้ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
สอบถามข้อมูลการจราจรเพิ่มเติม งานจราจร สน.พลับพลาไชย 2 โทร. 02 222 4881