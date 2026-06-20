"ดร.เสรี"เผยหายป่วยเนื้องอกสมองแล้ว กลับมาทำงานและใช้ชีวิตได้ตามปกติ

เฟซบุ๊ก “ต๊อบ วุฒินันท์ นาฮิม” ผู้ประกาศข่าว ท็อป นิวส์ โพสต์ระบุว่า “ดร.เสรี” เปิดใจหายป่วยเนื้องอกในสมอง
รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารมวลชน ได้เปิดใจภายหลังการหายป่วยจากอาการเนื้องอกในสมอง ภายหลังเข้ารับการรักษาอาการเนื้องอกในสมองโดยทีมประสาทศัลยแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ว่า คราวนี้เป็นความสำเร็จอย่างมากในด้านประสาทศัลยศาสตร์ของโรงพยาบาลทหารเรือ ซึ่งภายหลังทราบว่าป่วยด้วยอาการเนื้องอกในสมองก็รู้สึกกังวล เนื่องจากในอดีตการผ่าตัดสมองต้องใช้วิธีเปิดกะโหลก แต่การให้ข้อมูลอย่างละเอียดชัดเจนของทีมแพทย์ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาเพิ่มขึ้น ทำให้ทราบว่าเป็นการส่องกล้องผ่าตัดที่มีแผลขนาดเล็ก
ภายหลังการผ่าตัดก็สามารถกลับมาทำงานและใช้ชีวิตได้ตามปกติในเวลาไม่นาน ถือเป็นการคืนคุณภาพชีวิตให้กับตนเองได้อย่างแท้จริง
นาวาเอก นายแพทย์ เทวเจษฎา ภาเรือง ประสาทศัลยแพทย์ผู้ดูแลการรักษา แจ้งว่าผลการรักษาอาการป่วยของ ดร.เสรี ถือเป็นที่น่าพอใจ เพราะสามารถฟื้นตัวได้ดี กลับมาใช้ชีวิตประจำวันและทำงานได้ตามปกติ รวมทั้งมองว่าเป็นเคสตัวอย่างให้ผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทและกระดูกสันหลังรายอื่น ๆ ไม่กังวลที่จะเข้ารับการรักษาหลังจากนี้