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สดร.เผยวันนี้มีปรากฏการณ์ดาวศุกร์เคียงกระจุกดาวรวงผึ้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์ระบุว่า ปฏิทินดาราศาสตร์ประจำวัน 20 มิถุนายน 2569 ดาวศุกร์เคียงกระจุกดาวรวงผึ้ง สังเกตได้ทางทิศตะวันตก หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า จนถึง เวลาประมาณ 21:20 น.