อธิบดีกรมอุทยานฯ สั่งตรวจสอบสนามกอล์ฟรุกป่าสลักพระ ยันดำเนินคดีเด็ดขาด

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า จากกรณีสื่อออนไลน์นำเสนอข่าวการบุกรุกพื้นที่ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี โดยระบุว่ามีการนำพื้นที่ไปทำเป็นสนามกอล์ฟ ตนได้สั่งการด่วนให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด พร้อมกำชับให้ดำเนินการตามนโยบายของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการปกป้องผืนป่าอย่างเข้มงวด โดยต้องนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
ด้านนายราชันย์ บัวตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ได้สรุปรายงานผลการตรวจสอบจากหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ โดยลำดับเหตุการณ์การตรวจสอบที่ดินและการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้อง โดยมีลำดับเหตุการณ์และข้อเท็จจริง ดังนี้ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายปรีชา (สงวนนามสกุล) ได้แจ้งการครอบครองที่ดิน (อส.2) ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ท้องที่บ้านเขาน้อย ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จำนวน 3 แปลง ตามมติคณะรัฐมนตรี 26 พฤศจิกายน 2561 โดยหนึ่งในนั้นคือพื้นที่เนื้อที่ประมาณ 13.50 ไร่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการสอบทานสิทธิ์ตามระเบียบกรมอุทยานฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567 เจ้าหน้าที่ตรวจยึดพื้นที่บุกรุกเนื้อที่ 1.22 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับแปลงที่นายปรีชาแจ้งครอบครองไว้ โดยไม่พบผู้กระทำผิดในที่เกิดเหตุ ต่อมาพนักงานสอบสวน สภ.ลาดหญ้า ได้ตัวผู้กระทำผิด 1 ราย พร้อมตรวจยึดรถแบคโฮ 1 คัน ปัจจุบันสำนวนคดีอยู่ระหว่างการสั่งฟ้องของอัยการ ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพื้นที่ล่าสุดพบมีการปลูกหญ้าลักษณะคล้ายสนามกอล์ฟเป็นบริเวณกว้าง
และเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตรวจยึดพื้นที่บุกรุกเพิ่มเติมเนื้อที่ 1.31 ไร่ ในบริเวณใกล้เคียง พบร่องรอยแผ้วถางและมีการนำไม้จัดสวนมาปลูก รวมถึงตรวจยึดท่อน้ำที่ต่อลากมาจากพื้นที่ข้างเคียง (พื้นที่แจ้งครอบครองของนายปรีชา) เจ้าหน้าที่จึงนำส่ง สภ.ลาดหญ้า เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย จากนั้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2569 จากการตรวจสอบกรณีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองที่ดินเนื้อที่ 13.50 ไร่ นายปรีชาได้ให้การว่า ปัจจุบันตนไม่ได้เป็นผู้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวแล้ว เนื่องจากได้ขายให้กับนายชาญชัย (สงวนนามสกุล) ไปเมื่อหลายปีก่อน และยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำใดๆ ในพื้นที่ วันที่ 19 มิถุนายน 2569 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จึงได้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลวังด้ง เพื่อขอเอกสารหลักฐานการชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) เพื่อระบุตัวตนผู้ครอบครองที่ดินปัจจุบันที่แท้จริง
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะรวบรวมพยานหลักฐานจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ครอบครองที่แท้จริงให้ครบถ้วน หากพบหลักฐานชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองหรือมีการกระทำความผิดในพื้นที่ ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระจะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย เพื่อขอเพิกถอนสิทธิ์การครอบครองที่ดินดังกล่าวทันที พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของคดีอาญาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษและฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ต่อไป