ปภ.แจ้งประชาชนเลี่ยงเส้นทางสะพานเจริญสวัสดิ์ถึงแยกหมอมี มีเหตุกันสาดอาคารถล่ม

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้รับแจ้งเหตุกันสาดอาคารชั้น 2 บริเวณแยกหมอมี ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ เกิดการทรุดตัวถล่มลงมา ทำให้แผ่นปูนร่วงหล่นทับประชาชนและรถยนต์ที่อยู่จอดอยู่ เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย รถยนต์เสียหาย 3 คัน รถจักรยานต์ 2 คัน หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ตำรวจ กทม. และอาสาสมัครมูลนิธิ เข้าที่เกิดเหตุเคลียร์พื้นที่ และนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ขณะที่การไฟฟ้านครหลวงได้เข้าตัดกระแสไฟฟ้า และตำรวจได้ปิดกั้นเส้นทางจราจรในจุดเกิดเหตุเพื่อเร่งเคลียร์พื้นที่
ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สั่งสแตนบายทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติ (USAR Thailand) เพื่อสนับสนุน กทม. หากมีการร้องขอการสนับสนุนหากเกิดอาคารทรุดตัว พร้อมได้ส่งแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจร ตั้งแต่สะพานเจริญสวัสดิ์จนถึงแยกหมอมีเพื่อความปลอดภัย จนกว่าการช่วยเหลือและเคลียร์พื้นที่จะแล้วเสร็จ