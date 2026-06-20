ปล่อยตัว"เสก โลโซ"พ้นคุก 24 มิ.ย.นี้

เฟซบุ๊ก SEK LOSO โพสต์ระบุว่า “ เรื่อง แจ้งกำหนดการ การปล่อยตัว เสก โลโซ “
เรียน พี่ ๆ สื่อมวลชนทุกท่าน
ขอแจ้งกำหนดการ การปล่อยตัว คุณเสก โลโซ
ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2569 ณ เรือนจำเปิดเขากลิ้ง บริเวณน้ำตก คาเฟ่ดิน จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้( ฝั่งเรือนจำเปิดเขากลิ้ง )
• เวลา 08.00 น.
ขอความกรุณาสื่อมวลชนสแตนด์บาย บริเวณด้านหน้าเรือนจำเปิด โซนน้ำตก
ทาง ผบ.เรือนจำ แจ้งนัดหมาย เรือนจำเปิดเขากลิ้ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี บริเวณ ถ้ำน้ำตก บ้านดิน
• เวลา 09.00 น. (โดยประมาณ) คุณเสก โลโซ จะได้รับการปล่อยตัวและเดินทางออกจากเรือนจำ!
ขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงและ FC พี่เสกโลโซทุกท่าน
ขอขอบพระคุณ ผบ.เรือนจำพิเศษเขากลิ้งด้วยนะคะ และขาดไม่ได้ ขอบคุณแจ็คและพี่บุญลือ มากค่ะ ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย ที่ไม่เคยทิ้งพวกพวกเรา