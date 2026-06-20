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ปล่อยตัว"เสก โลโซ"พ้นคุก 24 มิ.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เฟซบุ๊ก SEK LOSO  โพสต์ระบุว่า “ เรื่อง แจ้งกำหนดการ การปล่อยตัว เสก โลโซ “

เรียน พี่ ๆ สื่อมวลชนทุกท่าน

ขอแจ้งกำหนดการ การปล่อยตัว คุณเสก โลโซ
ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2569 ณ เรือนจำเปิดเขากลิ้ง บริเวณน้ำตก คาเฟ่ดิน จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้( ฝั่งเรือนจำเปิดเขากลิ้ง )

• เวลา 08.00 น.
ขอความกรุณาสื่อมวลชนสแตนด์บาย บริเวณด้านหน้าเรือนจำเปิด โซนน้ำตก
ทาง ผบ.เรือนจำ แจ้งนัดหมาย เรือนจำเปิดเขากลิ้ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี บริเวณ ถ้ำน้ำตก บ้านดิน

• เวลา 09.00 น. (โดยประมาณ) คุณเสก โลโซ จะได้รับการปล่อยตัวและเดินทางออกจากเรือนจำ!

ขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงและ FC พี่เสกโลโซทุกท่าน

ขอขอบพระคุณ ผบ.เรือนจำพิเศษเขากลิ้งด้วยนะคะ และขาดไม่ได้ ขอบคุณแจ็คและพี่บุญลือ มากค่ะ ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย ที่ไม่เคยทิ้งพวกพวกเรา