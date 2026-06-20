MEA ดูแลระบบไฟฟ้า-ติดตั้งไฟประดับวัดสุทัศนฯ และวัดราชบพิธฯ เฉลิมพระเกียรติ"สมเด็จพระสังฆราชฯ"

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เดินหน้าอำนวยความสะดวกด้านระบบไฟฟ้าเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานเฉลิมพระชนมายุ 99 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยครอบคลุมการปฏิบัติงานในพื้นที่สำคัญ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างสมพระเกียรติและมีความปลอดภัยสูงสุด การดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟความปลอดภัย ณ วัดสุทัศนเทพวราราม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัด “โครงการหน่วยแพทย์อาสา ถวายพระกุศล แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2569 เวลา 05.30-13.00 น. สำหรับโครงการหน่วยแพทย์อาสาดังกล่าว ดำเนินการโดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สถาบันมหิตลาธิเบศร และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์ รุ่นที่ 6 (ปนพ.6) ซึ่งจะมีการเปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทางรวม 14 ประเภท อาทิ คลินิกตรวจเลือด, คลินิกคัดกรองมะเร็ง, คลินิกทันตกรรม และคลินิกตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
นอกจากนี้ MEA ได้ดำเนินการนำรถกระเช้าเข้าติดตั้งไฟประดับบริเวณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พร้อมทั้งทำการทดสอบระบบไฟประดับในช่วงค่ำเพื่อให้มั่นใจในความสว่างไสวสวยงามตลอดช่วงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ MEA ในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการระบบจำหน่ายไฟฟ้า มุ่งมั่นในการดูแลระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลและงานสำคัญทางศาสนาให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น