จนท.ใช้โดรนบินสำรวจช้างป่าสวนป่าห้วยระบำ พบ 136 ตัว หวังแก้ปัญหาความขัดแย้งคนกับช้าง

นางชยาภร อามระดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสำรวจประชากรช้างป่า ณ บริเวณสวนป่าห้วยระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคสนามและภาคประชาสังคม เพื่อนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการประเมินสถานการณ์และวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าอย่างมีประสิทธิภาพ
การลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ประกอบด้วย นางสุจิตรา ตระกูลเลิศรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า, นายเด่นพงษ์ มั่นคง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า, นายวีระพงศ์ โคระวัตร ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย โดยเป็นการสนธิกำลังร่วมกันของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และอุทยานแห่งชาติคลองลาน
ปฏิบัติการดังกล่าวได้นำเทคโนโลยีอากาศยานไร้นักบิน (Drone) ติดกล้องตรวจจับความร้อน จำนวนทั้งสิ้น 6 เครื่อง ขึ้นทำการบินสำรวจในช่วงเวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา 20.00 – 21.30 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ช้างป่าออกหากินและสามารถตรวจจับพฤติกรรมได้ชัดเจนที่สุด โดยผลการนับประชากรช้างป่าในเบื้องต้น (อย่างไม่เป็นทางการ) พบช้างป่ารวมทั้งสิ้น 136 ตัว กระจายตัวอยู่ตามแนวเขตป่าและพื้นที่รอยต่อสวนป่าห้วยระบำ
นางชยาภร อามระดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เปิดเผยว่า "การสำรวจประชากรช้างป่าด้วยเทคโนโลยีโดรนในครั้งนี้ ช่วยให้เราได้ข้อมูลที่แม่นยำและเป็นปัจจุบันอย่างมาก ตัวเลขเบื้องต้น 136 ตัว สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าตะวันตก แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นข้อมูลสำคัญในการนำไปวางมาตรการเชิงรุก ทั้งการจัดการแหล่งอาหารและแหล่งน้ำในป่าลึก เพื่อดึงรั้งช้างป่าไม่ให้ออกมารบกวนพื้นที่เกษตรกรรมของราษฎร รวมถึงการจัดตั้งเวรยามเฝ้าระวังร่วมกับชุมชนเพื่อความปลอดภัยของทั้งคนและช้าง"
สำหรับขั้นตอนต่อไป กรมอุทยานแห่งชาติฯ จะนำข้อมูลพิกัดและจำนวนประชากรช้างป่าที่ได้ในครั้งนี้ ไปประมวลผลร่วมกับสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม เส้นทางการเคลื่อนย้าย และจัดทำฐานข้อมูลประชากรช้างป่าอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนแผนงานแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
การลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ประกอบด้วย นางสุจิตรา ตระกูลเลิศรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า, นายเด่นพงษ์ มั่นคง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า, นายวีระพงศ์ โคระวัตร ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย โดยเป็นการสนธิกำลังร่วมกันของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และอุทยานแห่งชาติคลองลาน
ปฏิบัติการดังกล่าวได้นำเทคโนโลยีอากาศยานไร้นักบิน (Drone) ติดกล้องตรวจจับความร้อน จำนวนทั้งสิ้น 6 เครื่อง ขึ้นทำการบินสำรวจในช่วงเวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา 20.00 – 21.30 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ช้างป่าออกหากินและสามารถตรวจจับพฤติกรรมได้ชัดเจนที่สุด โดยผลการนับประชากรช้างป่าในเบื้องต้น (อย่างไม่เป็นทางการ) พบช้างป่ารวมทั้งสิ้น 136 ตัว กระจายตัวอยู่ตามแนวเขตป่าและพื้นที่รอยต่อสวนป่าห้วยระบำ
นางชยาภร อามระดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เปิดเผยว่า "การสำรวจประชากรช้างป่าด้วยเทคโนโลยีโดรนในครั้งนี้ ช่วยให้เราได้ข้อมูลที่แม่นยำและเป็นปัจจุบันอย่างมาก ตัวเลขเบื้องต้น 136 ตัว สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าตะวันตก แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นข้อมูลสำคัญในการนำไปวางมาตรการเชิงรุก ทั้งการจัดการแหล่งอาหารและแหล่งน้ำในป่าลึก เพื่อดึงรั้งช้างป่าไม่ให้ออกมารบกวนพื้นที่เกษตรกรรมของราษฎร รวมถึงการจัดตั้งเวรยามเฝ้าระวังร่วมกับชุมชนเพื่อความปลอดภัยของทั้งคนและช้าง"
สำหรับขั้นตอนต่อไป กรมอุทยานแห่งชาติฯ จะนำข้อมูลพิกัดและจำนวนประชากรช้างป่าที่ได้ในครั้งนี้ ไปประมวลผลร่วมกับสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม เส้นทางการเคลื่อนย้าย และจัดทำฐานข้อมูลประชากรช้างป่าอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนแผนงานแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน