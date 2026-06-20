สหภาพ ขสมก.ยื่นหนังสือร้องช่วยเหลือพนักงาน กรณีถูกป้าตระเวนขึ้นรถแต่ไม่จ่ายเงิน-ฟ้องพนักงาน

วานนี้ ( 19 มิ.ย.) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) ยื่นหนังสือถึง ดร.กิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เรื่อง ขอให้ ขสมก.จัดฝ่ายกฎหมายช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิ์พนักงาน กรณีผู้โดยสารสร้างความเดือดร้อน และฟ้องร้องดำเนินคดีโดยมิชอบ
ตามที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ และเป็นประเด็นความเดือดร้อนอย่างรุนแรงในกลุ่มพนักงานปฏิบัติการเดินรถ กรณีพฤติกรรมของผู้โดยสารหญิงวัย 72 ปี สร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อการทำงานเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผู้โดยสารรายดังกล่าว ตระเวนขึ้นรถโดยสารประจำทางขององค์การ ปฏิเสธการจ่ายค่าโดยสาร โดยอ้างว่าตนเองเสียภาษีให้รัฐมานานกว่า 50 ปี จึงมีสิทธิ์นั่งรถโดยสารสาธารณะฟรี สร้างความปั่นป่วนบนรถโดยสาร
เมื่อพนักงานเก็บค่าโดยสารทวงถาม จะถูกด่าทอท้าทาย หากพนักงานไม่ยอมตามใจ ผู้โดยสารรายนี้จะนำความเท็จไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือยื่นฟ้องฟ้องต่อศาลข้อหาทำร้ายร่างกาย ซึ่งที่ผ่านมาพนักงานต่อสู้คดีด้วยตนเอง จนกระทั่งศาลยกฟ้อง ตามความทราบแล้วนั้น
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เห็นว่าพนักงานทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ข้อบังคับขององค์การ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แต่กลับต้องมาแบกรับภาระทางคดี เสียเวลา เสียสุขภาพจิต และเสียค่าใช้จ่ายในการสู้คดีจากการฟ้องเท็จเพียงลำพัง โดยที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพยังไม่มีมาตรการป้องกัน หรือเยียวยาที่ชัดเจน
ดังนั้น จึงขอให้ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พิจารณาสั่งการ และมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายขององค์การ เข้ามาดำเนินการช่วยเหลือพนักงานในกรณีดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายให้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องต่อไป