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ไฟไหม้ รร.ริมทะเลแคริบเบียน นักท่องเที่ยวอิตาลีดับ เจ็บ 9 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงแรม วีวา วินด์แฮม โดมินิคัส บีช ของสาธารณรัฐโดมินิกัน ส่งผลให้นักท่องเที่ยวหญิงอิตาลีวัย 46 ปี เสียชีวิต มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 9 ราย และนักท่องเที่ยวเกือบ 1,700 คนต้อง อพยพออกจากโรงแรมริมชายหาดแห่งหนึ่ง