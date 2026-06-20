รวบผู้บุกรุกอุทยานฯ ธารโบกขรณี เปิดรีสอร์ทลักลอบค้าท่องเที่ยวไร้ใบอนุญาต

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี่ เข้าจับกุมหญิงวัย 58 ปี ในข้อหาบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติและลักลอบประกอบกิจการท่องเที่ยวพักแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณชายหาดเขากาโหรด ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ที่ผ่านมา
นายสุรศักดิ์ อนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีบุคคลบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีและลักลอบดำเนินกิจการท่องเที่ยวพักแรมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นายนพดล ปราบหงษ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี พร้อมด้วย นายนลธวัช สมทรง ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานฯ และคณะเจ้าหน้าที่ จึงได้ออกตรวจสอบพื้นที่บริเวณพิกัด 468681 E 912272 N
จากการตรวจสอบ พบสิ่งก่อสร้างหลายรายการบริเวณชายหาด และพบนางสาวพรธนวรรณ อายุ 58 ปี แสดงตัวเป็นเจ้าของสถานที่ เมื่อเจ้าหน้าที่สอบถามถึงเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ผู้ต้องหายอมรับว่าที่ดินแปลงดังกล่าว ไม่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด และได้ทำการปรับปรุง ก่อสร้าง เพื่อเปิดเป็นสถานประกอบกิจการท่องเที่ยวและพักแรม
นายสุรศักดิ์ อนุสรณ์ กล่าวว่า "การบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อดำเนินกิจการเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างร้ายแรง กรมอุทยานฯ จะไม่ยินยอมให้มีการละเมิดในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก และพร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายอย่างเคร่งครัด"
คณะเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกตรวจจับกุม พร้อมรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอ่าวลึก เพื่อดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ต่อไป