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14.00 น. พื้นที่ดอนเมืองมีฝนเล็กน้อย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เพจศูนย์ป้องกันน้ําท่วม กรุงเทพมหานคร โพสต์ระบุว่า วันที่ 20 มิถุนายน 2569 เวลา 14.00 น./ พื้นที่ กทม. ฝนเล็กน้อยเขตดอนเมือง/อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 32 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 64%