รมช.กษ.ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำยม พร้อมพบปะ-รับฟังปัญหาจากเกษตรกร

นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่บริเวณฝายแม่ยม ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ พร้อมพบปะและรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
ในการนี้ นายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมลงพื้นที่ติดตามและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่
โอกาสนี้ นายอัสนี จารุชาต ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ ได้รายงานสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดแพร่ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับความต้องการใช้น้ำของทุกภาคส่วน รวมถึงการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ขณะที่ นายไชยวัฒน์ กำทอง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ได้รายงานข้อมูลและแนวทางการบริหารจัดการน้ำของฝายแม่ยม ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในการทดน้ำจากลำน้ำแม่ยม และส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร มีระบบคลองส่งน้ำทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา รวมความยาวกว่า 339 กิโลเมตร พร้อมอาคารชลประทานจำนวน 2,139 แห่ง ช่วยกระจายน้ำไปยังพื้นที่เกษตรใน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสอง อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอเมืองแพร่ อำเภอสูงเม่น และอำเภอเด่นชัย รวมพื้นที่ชลประทาน 196,000 ไร่ อีกทั้งยังสามารถควบคุมและระบายน้ำได้อย่างเหมาะสมในทุกฤดูกาล
นอกจากนี้ นายโชค พรินทรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ได้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพหัวงานฝายแม่ยม จังหวัดแพร่ โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านหาดอ้อน อำเภอวังชิ้น (ปตร.บ้านด่านวังขอนแดง) โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านวังน้ำเย็น อำเภอลอง (ปตร.พระธาตุแหลมลี่) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ การกระจายน้ำสู่พื้นที่การเกษตร และลดผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่
ขณะที่ นายวัชรดุลย์ ธนามี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 ได้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในพื้นที่จังหวัดแพร่ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ออน พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ก๋อน ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน เสริมความมั่นคงด้านน้ำ และสนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดในระยะยาว
ทั้งนี้ การพัฒนาแหล่งน้ำดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำยม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ครอบคลุมทั้งการอุปโภคบริโภค การเกษตร และการรองรับสถานการณ์อุทกภัยในอนาค