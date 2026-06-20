แนะเลี่ยงเส้นทางจัดกิจกรรม We All Pride Thailand 2026 หน้าสถาบันนิด้า มุ่งหน้าเดอะมอลล์บางกะปิ

เพจ สน.ลาดพร้าว โพสต์ระบุว่า ประชาสัมพันธ์แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางอีกครั้ง เนื่องด้วยในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2569 เวลา 16.00 – 18.00 น. จะมีกิจกรรม We All Pride Thailand 2026 @ Bangkapi
เส้นทางการจัดกิจกรรม บริเวณหน้าสถาบันนิด้า มุ่งหน้าเดอะมอลล์บางกะปิ การจัดการจราจรในช่วงเวลาดังกล่าว ใช้พื้นผิวการจราจร 1 ช่องทางด้านซ้ายสุด
สำหรับขบวนกิจกรรม ช่องทางจราจรอื่น ยังเปิดให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ลาดพร้าว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตบางกะปิ จะดำเนินการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางกิจกรรม
ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง วางแผนการเดินทางล่วงหน้า และหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวในช่วงเวลาที่มีการจัดกิจกรรม หากไม่มีความจำเป็น
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
สถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว
สน.ลาดพร้าว