"ตาล"เสือโคร่งวัย 19 ปี ฟื้นตัวแข็งแรง หลังสัตวแพทย์บึงฉวากผ่าตัดแก้เล็บงุ้มจิกเนื้อสำเร็จ

ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก เปิดเผยว่า ทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ประสบความสำเร็จในการรักษา "ตาล" เสือโคร่งเพศเมียวัยชราภาพ อายุ 19 ปี ที่มีภาวะเล็บงุ้มจิกเข้าไปในเนื้อนิ้วเท้าจนก่อให้เกิดบาดแผล โดยสัตว์ฟื้นตัวเป็นปกติและสามารถกินอาหาร เดิน และตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีแล้วในเช้าวันที่ 19 มิถุนายน 2569
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 11.00 น. ทีมสัตวแพทย์ นำโดย สพ.ญ.ณฐนน ปานเพ็ชร นายสัตวแพทย์ชำนาญการ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และนักศึกษาการพยาบาลสัตว์ชั้นปีที่ 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ดำเนินการรักษาเสือโคร่งตาล ซึ่งได้รับการตรวจพบว่ามีความผิดปกติของเล็บเท้า โดยเล็บงุ้มงอจิกเข้าไปในเนื้อจนก่อให้เกิดบาดแผลอักเสบที่บริเวณนิ้วเท้า
ขั้นตอนการรักษาประกอบด้วย การวางยาสลบ เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินการรักษา จากนั้นตัดและแก้ไขเล็บ ที่งุ้มจิกเข้าไปในเนื้อเยื่อ โดยมีการเจาะเก็บเลือด ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินสุขภาพโดยรวม และให้สารน้ำ ยาปฏิชีวนะ ยาลดปวดและต้านการอักเสบ พร้อมวิตามินบำรุงร่างกาย รวมถึงให้ยาฟื้นสลบ และติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
ภายหลังการรักษา เสือโคร่งตาลฟื้นจากยาสลบได้เป็นปกติในเช้าวันที่ 19 มิถุนายน 2569 สามารถกินน้ำ กินอาหาร ลุกเดิน และแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้ตามปกติ ทีมสัตวแพทย์จะติดตามผลการตรวจเลือดจากห้องปฏิบัติการ พร้อมเฝ้าระวังอาการของแผลที่นิ้วเท้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าเสือโคร่งตาลจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีในบั้นปลายชีวิต