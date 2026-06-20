"เทพไท"ชี้ ส.ว.ชุดนี้ควรเคารพเจตนารมณ์ ปชช. หลังประชามติ 21.6 ล้านเสียง เห็นชอบให้ยกร่าง รธนม.ฉบับใหม่

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ชัดเจน ประชาชนเลือก สสร.ได้
น่าจะเป็นความชัดเจนระดับหนึ่ง สำหรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 18 / 2568 ซึ่งมีคำวินิจฉัยที่ระบุว่า รัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรง เมื่อมีตัวแทนของสมาชิกวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร อันประกอบด้วย นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร ฐานะในฐานะประธานคณะกรรมาธิการพัฒนการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา และนายแพทย์วาโย อัศวรุ่งเรือง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนหนึ่ง คือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และนายพริษฐ์ วัชรสินธุ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ได้เข้าหารือกับตัวแทนของศาลรัฐธรรมนูญ อันประกอบด้วย นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม และนายสราวุธ ทรงศิวิไล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อสอบถามและหารือถึงความชัดเจนว่า ประชาชนสามารถเลือกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร.ได้หรือไม่
ซึ่งได้แนวคำตอบว่า ประชาชนสามารถที่จะเลือกสภาร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงได้ เพียงแต่มีข้อห้ามไม่ให้เลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ ถ้าเป็นเช่นนี้ก็สามารถจะอธิบายและตอบคำถามของหลายฝ่าย ที่มีข้อสงสัยและพยายามตะแบง เรื่องคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 18 / 2568 มาโดยตลอด พยายามจะปิดกั้นไม่ให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มาจากประชาชนโดยตรง ซึ่งผิดหลักการประชาธิปไตย ถ้าหากต้องการให้รัฐธรรมนูญเป็นของประชาชน สภาร่างรัฐธรรมนูญ ก็ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ยกเว้นคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย ซึ่งไม่มีใครขัดข้อง
เมื่อเป็นเช่นนี้พรรคการเมืองต่างๆ ที่พยายามอ้างคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 18 / 2568 มาหลอกประชาชน มาหลอกสมาชิกรัฐสภา และมาเป็นข้ออ้าง จนกระทั่งใช้วิธีการถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทย โดยอ้างว่าอาจขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อมีแนวทางเช่นนี้ แสดงว่ามีความชัดเจนแล้ว และพรรคการเมืองก็ไม่ควรจะยกเอาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 18 / 2568 มากล่าวอ้างอีกแล้ว
แต่ที่น่าเป็นห่วง คือเมื่อแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาจากสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มามาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงก็จริง แต่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกวุฒิสภา ถ้าหากสมาชิกวุฒิสภาขัดขวางหรือคัดค้าน ก็ไม่สามารถจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ จึงฝากไปยังสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ว่า ควรเคารพต่อเจตนารมณ์ของประชาชน
เมื่อประชามติของประชาชน 21.6 ล้านเสียง เห็นชอบให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ สมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ ก็ควรเคารพเจตนารมณ์ของประชาชนด้วย