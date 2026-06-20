สถานการณ์น้ำท่วมขังแยกกิ่งแก้วคลี่คลายแล้ว กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

สำนักงานเขตลาดกระบัง โพสต์ระบุว่า จากกรณีฝนตกหนักในพื้นที่เขตลาดกระบังเมื่อวานนี้ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณถนนลาดกระบัง ช่วงแยกกิ่งแก้ว ซึ่งเป็นจุดอ่อนน้ำท่วมของพื้นที่ นายธราพงษ์ เพ็ชร์คง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่ช่วงค่ำ เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่และเร่งดำเนินการระบายน้ำ โดยสถานการณ์ได้คลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเวลาประมาณ 22.00 น.
ทั้งนี้ บริเวณแยกกิ่งแก้วเป็นพื้นที่ลักษณะแอ่งต่ำหรือแอ่งกระทะ ทำให้น้ำฝนที่ไหลมาสะสมในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับข้อจำกัดด้านสภาพกายภาพ ส่งผลให้การระบายน้ำในทำได้ค่อนข้างยาก จำเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำผลักดันน้ำจากพื้นที่ต่ำไปยังคลองบัวลอย บริเวณซอยลาดกระบัง 22 เป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร จึงต้องใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำค่อนข้างนานเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง
โดยสำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขตลาดกระบัง ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง การดำเนินโครงการบางส่วนยังประสบข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ปัจจุบัน สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพิ่มเติมบริเวณใต้สะพานทางเลี้ยวเข้าสู่ถนนกิ่งแก้ว โดยก่อสร้างท่อลอดขนาดใหญ่ พร้อมระบบรับน้ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำจากพื้นที่ดังกล่าวออกสู่คลองประเวศบุรีรมย์โดยตรง ผ่านแนวซอยลาดกระบัง 3 (วัดสังฆราชา) ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการระบายน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2569 ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังสะสมบริเวณแยกกิ่งแก้วและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สำหรับในระยะเร่งด่วน สำนักการระบายน้ำได้สนับสนุนรถสูบน้ำเคลื่อนที่เข้าประจำพื้นที่เพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำรองรับสถานการณ์ฝนตกที่ยังคงมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานเขตลาดกระบังจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุด