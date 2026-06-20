ปชช.แห่บริจาคโลหิตช่วย "ส.ต.ท.ปรภัทร" ผ่าตัดนำสะเก็ดระเบิดออกจากปอด

เพจ สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์ โพสต์ระบุว่า จากกรณีเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้ ส.ต.ท.ปรภัทร หรือ "น้องแผน" ได้รับบาดเจ็บสาหัส และ โรงพยาบาลยะลาต้องประกาศขอรับบริจาคโลหิตเพื่อใช้ในการผ่าตัดช่วยชีวิต ล่าสุดมีข่าวดีว่า ส.ต.ท.ปรภัทร ได้ออกจากห้องผ่าตัดแล้ว และอาการอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย
รายงานระบุว่า ทีมแพทย์โรงพยาบาลยะลา สามารถผ่าตัดนำสะเก็ดระเบิดขนาดใหญ่ที่ฝังอยู่บริเวณปอดออกได้สำเร็จ โดยการผ่าตัดเป็นไปด้วยดี เนื่องจากมีโลหิตสำรองเพียงพอจากความร่วมมือของประชาชน ข้าราชการ และทุกภาคส่วนที่ร่วมบริจาค
ด้านญาติของ ส.ต.ท.ปรภัทร ได้กล่าวขอบคุณทุกกำลังใจและทุกความช่วยเหลือที่มอบให้กับ "น้องแผน" ขณะที่ประชาชนและเพื่อนร่วมงานต่างร่วมแสดงความยินดี พร้อมส่งกำลังใจให้ฟื้นตัวและกลับมาแข็งแรงโดยเร็ว