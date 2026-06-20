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10.00 น. หลายพื้นที่ กทม.ฝนเล็กน้อย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เวลา 10.00 น. พื้นที่ กทม.ฝนเล็กน้อยเขตทวีวัฒนา ตลิ่งชัน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางพลัด แนวริมแม่น้ำ พื้นที่ฝั่งพระนครชั้นใน สวนหลวง วังทองหลาง บางกะปิ มีนบุรี สะพานสูง เคลื่อนตัวทิศตัวตะวันออก