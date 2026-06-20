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พรุ่งนี้วันสุดท้าย! ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม อย่าลืมยืนยันสิทธิ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เพจไทยคู่ฟ้า โพสต์ระบุว่า พรุ่งนี้ ! วันสุดท้ายแล้ว ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม อย่าลืม! ยืนยันสิทธิ "โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569" ลงทะเบียนได้ถึง 21 มิ.ย. 69 เวลา 23.00 น.