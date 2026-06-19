คลังเตือน 7.3 แสนราย ยืนยันสิทธิบัตรคนจน ย้ำ! หลังเที่ยงคืน 21 มิ.ย.ตัดสิทธิทันที

กระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 4 – 18 มิถุนายน 2569 ณ เวลา 23.00 น. และมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น จำนวน 12,443,310 ราย และมีผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ จำนวน 730,663 ราย ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิมาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2569 ภายในเวลา 23.00 น. และขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยืนยันการลงทะเบียน
สำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามระบบตรวจสอบข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้ว จำนวน 1,043,412 ราย คิดเป็น 99.61% ตามฐานข้อมูลของของกระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลมายังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิทั้งรายเดิมและกลุ่มผู้ตกสำรวจฯ ที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทยในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ผ่านเว็บไซต์โครงการฯ แอปพลิเคชันเป๋าตัง แอปพลิเคชันทางรัฐ และหน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร และสามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th และ https://welfare.mof.go.th หรือช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
สำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามระบบตรวจสอบข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้ว จำนวน 1,043,412 ราย คิดเป็น 99.61% ตามฐานข้อมูลของของกระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลมายังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิทั้งรายเดิมและกลุ่มผู้ตกสำรวจฯ ที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทยในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ผ่านเว็บไซต์โครงการฯ แอปพลิเคชันเป๋าตัง แอปพลิเคชันทางรัฐ และหน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร และสามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th และ https://welfare.mof.go.th หรือช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง