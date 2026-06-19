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ศาลสั่งจำคุกอดีต รมว.กลาโหมเกาหลีใต้เพิ่ม 3 ปี คดีปล่อยความลับทางทหารรั่วไหล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศาลกลางกรุงโซลพิพากษาจำคุก คิม ยงฮยอน อดีรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ เป็นเวลา 3 ปี ในความผิดฐานปล่อยความลับทางทหารรั่วไหล

สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า ศาลกลางกรุงโซลพิพากษาจำคุก คิม ยงฮยอน จากความผิดฐานส่งมอบรายชื่อเจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษสังกัดกองบัญชาการข่าวกรองทหาร (DIC) จำนวนประมาณ 40 นาย ให้แก่อดีตผู้บัญชาการ DIC ซึ่งในขณะนั้นมีสถานะเป็นพลเรือน ในระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2567 เพื่อจัดตั้งหน่วยสอบสวนภายใต้การประกาศกฎอัยการศึกฉุกเฉิน

ด้านทีมอัยการพิเศษของ โช อึนซุก อัยการอิสระซึ่งเป็นผู้นำทีมสอบสวนคดีก่อการกบฏและข้อหาอื่นๆ ของอดีตประธานาธิบดียุน ซอกยอล ได้เรียกร้องให้ลงโทษจำคุก คิม ยงฮยอน เป็นเวลา 5 ปี

ก่อนหน้านี้ คิมได้รับโทษจำคุกเป็นเวลา 30 ปี ไปแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จากการมีบทบาทสำคัญในการก่อกบฏ สืบเนื่องจากการประกาศกฎอัยการศึกฉุกเฉินของอดีตประธานาธิบดียุน ในเดือนธันวาคม 2567

นอกจากนี้ คิม ยังถูกตัดสินจำคุกอีก 30 ปี เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในข้อหากบฏต่อแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการส่งโดรนแทรกซึมเข้าไปในเกาหลีเหนือ

ขณะที่อดีตประธานาธิบดียุน ถูกศาลพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาก่อกบฏ และจำคุกอีก 30 ปี ในข้อหากบฏต่อแผ่นดิน