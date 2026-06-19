"ภาวุธ" แจงปม 'Forex' พร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ ยันไม่ใช้เอกสิทธิ์

นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แถลงผลการตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจ Forex ผิดกฎหมาย โดยพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงมายังบัญชีธนาคารของตน โดยยืนยันว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการชักชวนหรือหลอกลงทุน หรือแสกมเมอร์ หรือการพนันออนไลน์ใดๆ และพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยไม่ใช้เอกสิทธิ์ของ สส.
นายภาวุธ ระบุว่า ก่อนเข้ามาทำงานการเมือง เคยประกอบธุรกิจหลากหลาย เช่น การค้าออนไลน์ ระบบชำระเงินออนไลน์ และ Technology Provider อีกมากมาย อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจหลากหลายประเภท ซึ่งลูกค้าย่อมมีทั้งบริษัทในประเทศ และบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ สำหรับบริษัทที่ถูกพาดพิงนั้น ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วก่อนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัว
ในส่วนของเงินจำนวน 28 ล้านบาท นายภาวุธ คาดว่าเป็นเงินจากการลงทุนเทรดทองคำ (Gold Trading) ซึ่งเมื่อ 3 ปีก่อน ได้เปิดบัญชีลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบ Gold Trading กับผู้ให้บริการผ่านตัวแทน (Broker) ซึ่งการลงทุนทองคำนี้ เหมือนกับการซื้อขายทองคำผ่านทางออนไลน์ ซึ่งเป็นการลงทุนที่บุคคลทั่วไปจำนวนมากลงทุน โดยเมื่อฝากเงินเข้าไปและทำการซื้อ-ขาย ย่อมมีการฝากและถอนเงินออกจากบัญชีซื้อขายหลายครั้ง แต่สุดท้ายขาดทุนและหยุดการลงทุนไปนานแล้ว
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดชัดเจนว่า เงินจำนวน 28 ล้านบาท ที่ DSI อ้างถึงนั้น มาจากช่วงเวลาใดหรือบัญชีใด แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่า ข้อมูลที่ DSI แถลงมานั้นยังอาจจะคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง ซึ่งหาก DSI ต้องการตรวจสอบเพิ่มเติม ตนพร้อมที่จะนำส่งข้อมูลทั้งหมดให้เพื่อการตรวจสอบและพิสูจน์ความจริงต่อไป
นายภาวุธ กล่าวว่า เรื่องส่วนตัวของตนกำลังเป็นที่กล่าวถึงและเป็นที่สงสัยของสังคม ตนขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการชักชวนหรือหลอกลงทุน หรือแสกมเมอร์ หรือการพนันออนไลน์ใดๆ และพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยยืนยันไม่ใช้เอกสิทธิ์ของ สส. และพร้อมเข้าไปชี้แจงให้ข้อมูลต่อหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนกับสังคมต่อไป
ล่าสุด บริษัท สปาร์ค ดิจิทัล จำกัด ซึ่งปรากฏอยู่ในผังความเชื่อมโยงทางการเงินตามแนวทางการสอบสวนของ DSI ที่เจ้าหน้าที่พบธุรกรรมทางการเงินโดยบริษัทมีการโอนเงินไปยังบุคคลที่เป็นนักการเมืองคือนายภาวุธ จำนวน 28 ล้านบาท ได้ปิดเว็บไซต์ไปแล้ว
สำหรับ บริษัท สปาร์ค ดิจิทัล จำกัด พบว่า มีการจดทะเบียนในไทยเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท วัตถุประสงค์ เป็นตัวกลางในการชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ตั้งอยู่ที่ 546 อาคารรัชดาวัน ชั้น 11 ยูนิต 01-02 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ปรากฏชื่อกรรมการ 2 คน ได้แก่ นางสาวชามา ปินตา และนางสาวพิมพ์พิชชา ไพศาลกุลวงศ์
โดยได้นำส่งงบการเงินล่าสุดปี 2568 สินทรัพย์รวม 488,445,076 บาท หนี้สินรวม 438,842,153 บาท รายได้รวม 153,562,630 บาท รายจ่ายรวม 102,079,557 บาท เสียภาษีเงินได้ 10,755,788 บาท กำไรสุทธิ 40,727,283 บาท
อย่างไรก็ดี บริษัทยังไม่มีชื่อปรากฏในเอกสารแถลงอย่างเป็นทางการของดีเอสไอ และยังไม่ได้ถูกตั้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการ ดังนั้นจึงยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่