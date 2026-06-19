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ราคาทองวันนี้ [-1,550] รูปพรรณขายออก 65,550 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศวันนี้ มีการปรับเปลี่ยนทั้งสิ้น 31 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 1,550 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 64,550 บาท ขายออกบาทละ 64,750 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 63,262.68 บาท ขายออกบาทละ 65,550 บาท