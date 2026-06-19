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ปิดตลาดฯ หุ้นไทย -12.56 จุด มูลค่าซื้อขาย 68,931.29 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 12.56 จุด หรือ -0.79% ที่ระดับ 1,572.50 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 68,931.29 ล้านบาท