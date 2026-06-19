รบ.เตรียมแก้ กม.คนเข้าเมือง เร่งกระบวนการส่งตัวกลับ หวังลดภาระงบประมาณ

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ดูการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมือง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ว่า เป็นการส่งตัวกลับของคนที่กระทำผิดกฎหมาย เพราะปัจจุบันมีปัญหาว่า เมื่อจับกุมแล้วกลายเป็นผู้ต้องกัก พอดำเนินคดีแล้วส่งตัวกลับไม่ได้ จนกลายเป็นปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ต้องกักซึ่งมีจำนวนมาก นายกรัฐมนตรี จึงมีดำริ และในสหภาพยุโรปมีการเปลี่ยนกฎหมายเช่นเดียวกัน โดยให้รีบส่งตัวกลับ ดังนั้น จึงเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสากล จะต้องแก้กฎหมายพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง มาตรา 54 และ 55 เพราะกฎหมายปัจจุบัน ระบุว่า คนที่จะส่งกลับต้องออกเงินเอง จึงต้องแก้กฎหมายว่า หากต้องใช้งบประมาณในการส่งตัวกลับเพื่อให้ผลักดัน ได้อย่างรวดเร็ว จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ต้องกักถูกลง
นายปกรณ์ กล่าวว่า จะหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทยในสัปดาห์หน้า และจะเสนอกฎหมายเพื่อแก้ไขให้เร็วที่สุด ส่วนต้องใช้งบประมาณเยอะหรือไม่ นายปกรณ์ กล่าวว่า หากส่งกลับเลยจะถูกกว่าดูแลแล้วส่งกลับ เพราะหากดูแลต้องเสียงบประมาณอีกหลายปี ดังนั้นเมื่อคิดในทางเศรษฐศาสตร์แล้วมันคุ้มกว่า
ส่วนคาดการณ์ว่า ต้องใช้งบประมาณเท่าใดนั้น นายปกรณ์ กล่าวว่า ต้องคุยก่อนว่ามีผู้ต้องกักจำนวนเท่าไร แต่คิดว่าการส่งกลับจะหนักในปีแรก แต่หลังจากนั้นคงไม่เยอะเท่าไร เพราะการเข้าเมืองของเราจะยากขึ้น