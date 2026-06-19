DSI เปิดเส้นเงิน Forex โยง "ภาวุธ" สส.พรรคประชาชน

พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พร้อมด้วย ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงส์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ แถลงผลการตรวจค้นเครือข่าย ชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) จากการตรวจสอบพบเส้นทางการเงินหมุนเวียนในระบบที่เกี่ยวข้องกับ Forex (ซึ่งประเทศไทย ไม่มีผู้ประกอบธุรกิจ Forex ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง)
จากการสืบสวนสอบสวน บริษัทซื้อขายเงินตราต่างประเทศ หรือ โบรกเกอร์ ที่มีการชักชวนลงทุน แบ่งเป็นสามกลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มโบรกเกอร์ที่เปิดหน้าเพจชักชวนลงทุน 4 บริษัท ที่เป็นเครือข่ายเดียวกัน กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มบริษัทที่ทำหน้าที่ชักชวนลงทุนลักษณะสอนเทรด หรือ (IB) ทำหน้าที่สอนและส่งต่อไปยังโบรกเกอร์ กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มเพย์เมนต์ ที่รับ-ส่งเงิน โดยทั้ง 3 กลุ่มเราพบความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกัน
โดย ร.ต.อ.เขมชาติ บอกว่า คดีดังกล่าวเราทำการสืบสวนมานานกว่า 6 เดือน โดยสืบผ่านแก๊งสแกมเมอร์และพนันออนไลน์ที่พบช่องทางการโอนผ่าน เพย์เมนต์ ทำให้เห็นช่องว่างว่าทางกลุ่ม Forex มีการโอนเงินผ่านช่องทางดังกล่าวจึงทำการตรวจสอบ
สำหรับพฤติกรรม พบว่า ผู้เสียหายถูกชักชวนจากกลุ่มโบรกเกอร์ให้เข้ามาร่วมเทรดหุ้นโดยมีการสอนและมีการโอนเงินเข้าสู่เพย์เมนต์ ไปยังสกุลเงินต่างๆ ที่ผ่านมามีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนจำนวนมาก บางคนสูญเสียเงินกว่า 70 ล้านบาท รวมมูลค่าความเสียหายเป็นพันล้าน
และจากการตรวจสอบเราพบบริษัทของกลุ่มเพย์เมนต์ จำนวน 19 บริษัทที่ รับโอนเงินผ่านจากผู้เสียหายซึ่งบางบริษัท ตรวจสอบครบ 15 บริษัท ที่มีการดำเนินการอยู่แต่มี 4 บริษัท ตั้งอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีการดำเนินดำเนินการจริง เป็นสถานที่ร้าง แต่มีการจดทะเบียนเชิงพาณิชย์
ส่วนพฤติกรรมของนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน พบว่ามีการโอนเงินผ่าน Paymer ไปยังบัญชี ของนายภาวุฒิ จำนวน 28 ล้านบาท โดยแบ่งการโอนครั้งละ 2 ล้านบาท จำนวน 14 ครั้ง ภายใน 1 วัน ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 แต่เมื่อเงินซึ่งอยู่ในกลุ่มการกระทำความผิดกลุ่มที่ 3
ส่วนนายรัฐภูมิ อยู่ในกลุ่มผู้กระทำความผิดกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มโบรกเกอร์ ที่มีการชักชวนผู้เสียหายเข้ามาร่วมลงทุน
ร.ต.อ.เขมชาติ ยืนยันว่า ทั้งสองคนยังไม่มีการออกหมายจับหรือหมายเรียก และยังไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้กระทำความผิด แต่ยังคงเปิดโอกาสให้เข้ามาชี้แจง หรือนำข้อมูลมาให้เรา ซึ่งเราจะตรวจสอบอย่างละเอียด
รวมถึงยังยืนยันการดำเนินการดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นการเมือง ไม่ได้รับความกดดัน แต่เป็นการสืบสวนสอบสวนที่ผ่านระยะเวลาหนึ่ง และเมื่อถึงเวลาเหมาะสมก็จึงทำการตรวจค้นเพื่อรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นช่วงในระยะเวลานี้ซึ่งบอกว่าอาจปล่อยไว้ให้นานกว่านี้ก็จะทำให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหายมากกว่าที่เป็นอยู่และอาจจะมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้น
แต่หลังจากที่มีการปิดสมัยประชุมสภาในช่วงเดือนกรกฎา จะมีการออกหนังสือเพื่อเชิญนายภาวุธ เข้ามาชี้แจงหรือหากจะเข้ามาก่อนก็ยินดี