ราชทัณฑ์โต้ข่าวบิดเบือน ยืนยันเรือนจำทั่วประเทศเป็นเขตปลอดยาเสพติดเด็ดขาด

กรมราชทัณฑ์ ชี้แจงว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข่าว กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด ซึ่งมีอาการคลุ้มคลั่งเนื่องจากอาการป่วยจิตเวชและพัวพันกับยาเสพติด ในพื้นที่ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด และจากการตรวจค้นภายในห้องพักพบจดหมายจากเพื่อนในเรือนจำ โดยมีการนำเสนอข่าวในลักษณะข้อมูลบิดเบือน และกล่าวอ้างว่า "สามารถหายาเสพติดได้ง่ายภายในเรือนจำ" นั้น
กรมราชทัณฑ์ ได้รับรายงานจากเรือนจำจังหวัดตราด ว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวโดยเร่งด่วน พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลและพยานหลักฐานอย่างละเอียด โดยเฉพาะเนื้อหาในจดหมายที่ปรากฏเป็นประเด็นข่าว ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ไม่ปรากฏข้อความหรือเนื้อหาใดในจดหมายดังกล่าวที่ระบุหรือสื่อถึงการสั่งซื้อ การประสาน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติดจากภายในเรือนจำ ตามที่มีการนำเสนอข่าวแต่อย่างใด กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินมาตรการกวาดล้าง การจู่โจมตรวจค้นสิ่งของต้องห้ามและยาเสพติดในเรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่งทั่วประเทศอย่างเข้มงวดมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง มีการสนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานภายนอก ตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง รวมถึงใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเอ็กซเรย์และตัดสัญญาณสื่อสารอย่างเด็ดขาด มีระบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระทำผิด โปรแกรมบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัด (Therapeutic Community หรือ TC) ซึ่งทำงานร่วมกับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเพื่อรักษาผู้ต้องขังให้หายขาดและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ
สำหรับกรณีที่ข่าวอ้างว่า "พบจดหมายจากเพื่อนในเรือนจำนัดหมายส่งยาเสพติด" กรมราชทัณฑ์ได้กำหนดมาตรการควบคุม ป้องกัน และตรวจสอบการติดต่อสื่อสารของผู้ต้องขังอย่างเข้มงวด มีการตรวจสอบจดหมายทุกฉบับอย่างละเอียดก่อนจะส่งออกหรือรับเข้า (ไม่อนุญาตให้รับ-ส่งพัสดุใดๆ โดยเด็ดขาด) หากพบว่ามีการกระทำผิดจริงหรือมีผู้แอบอ้าง กรมราชทัณฑ์พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบอย่างเต็มที่ และจะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่ละเว้น
กรมราชทัณฑ์ ยืนยันว่า ข้อความที่มีการกล่าวอ้างว่าเรือนจำหายาเสพติดสะดวกนั้น เป็นการให้ข้อมูลที่บิดเบือนข้อเท็จจริง สร้างความเข้าใจผิด และบั่นทอนกำลังใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ได้ทุ่มเทกวาดล้างยาเสพติดอย่างจริงจังมาโดยตลอด กรมราชทัณฑ์จึงขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนในการกลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ได้รับข้อเท็จจริงที่ถูกต้องป้องกันการสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อสังคมต่อไป