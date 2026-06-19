เกาหลีใต้เตรียมกระจายไข่ไก่นำเข้า หลังไข้หวัดนกระบาด

รัฐบาลเกาหลีใต้ เตรียมกระจายไข่ไก่นำเข้าประมาณ 4.48 ล้านฟองต่อสัปดาห์ สู่ตลาดทั่วประเทศ ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม หลังไข่ไก่ลดลง จากการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก
กระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทของเกาหลีใต้ ระบุว่า ไข่ไก่นำเข้าจากประเทศไทยและสหรัฐอเมริการวมทั้งสิ้น 21.12 ล้านฟอง จะถูกกระจายไปทั่วประเทศ เพื่อช่วยบรรเทาราคาไข่ไก่ในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากการระบาดของไข้หวัดนกในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมา รวมถึงมาตรการลดความแออัดของสัตว์ปีกในฟาร์ม
ช่วงกลางเดือนมิถุนายน ราคาขายปลีกไข่หนึ่งแผง (30 ฟอง) อยู่ที่ 7,506 วอน (ประมาณ 4.83 ดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 7.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ในเดือนมิถุนายน ปริมาณไข่ไก่ภายในประเทศเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 47.05 ล้านฟอง ลดลง 3.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ดี กระทรวงฯ คาดการณ์ว่าการผลิตไข่ไก่ในประเทศจะฟื้นตัวกลับสู่ระดับเดียวกับปีที่แล้วในเดือนกรกฎาคม เนื่องจากแม่ไก่เริ่มเข้าสู่ช่วงออกไข่
เจ้าหน้าที่กระทรวงฯ กล่าวว่า จำนวนแม่ไก่ไข่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การผลิตก็กำลังฟื้นตัว พร้อมระบุว่ารัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อุปทานอย่างใกล้ชิด และดำเนินมาตรการต่างๆ หากมีความจำเป็น