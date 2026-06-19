"องค์หริภา" ทรงปรุง "ส้มตำ-น้ำพริกปลาร้า" ทรงบาตรเมนูโปรด "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ"

วันที่ 19 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เผยแพร่คลิปวิดีโอ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงทำเครื่องเสวยเพื่อทรงบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โดยมีรับสั่งความว่า "นานแล้วนะคะพี่ที่หนูไม่ได้ทำอาหารให้พี่ทานพี่กับหนูเราลิ้นเดียวกัน เรากินเผ็ดมากเราชอบอาหารบ้านบ้าน หนูจำได้ว่าพี่ชอบแกงเปรอะน้ำพริกปลาร้ากับส้มตำของหนูที่สุด วันนี้หนูทำให้พี่สุดฝีมือรสจัดจ้าน แบบที่พี่ชอบเลยค่ะและปลาร้าอย่างดีเจ้าประจำของหนูจากหนองคายพี่ทานเยอะเยอะนะคะแล้วหนูจะทำให้พี่เรื่อยเรื่อยแล้วตลอดไปค่ะ"
โดยมีรับสั่งความว่า "นานแล้วนะคะพี่ที่หนูไม่ได้ทำอาหารให้พี่ทานพี่กับหนูเราลิ้นเดียวกัน เรากินเผ็ดมากเราชอบอาหารบ้านบ้าน หนูจำได้ว่าพี่ชอบแกงเปรอะน้ำพริกปลาร้ากับส้มตำของหนูที่สุด วันนี้หนูทำให้พี่สุดฝีมือรสจัดจ้าน แบบที่พี่ชอบเลยค่ะและปลาร้าอย่างดีเจ้าประจำของหนูจากหนองคายพี่ทานเยอะเยอะนะคะแล้วหนูจะทำให้พี่เรื่อยเรื่อยแล้วตลอดไปค่ะ"