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ทองปรับแล้ว 17 ครั้ง [-1,750] รูปพรรณขายออก 65,350 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 13.00 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 17 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 1,750 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 64,350 บาท ขายออกบาทละ 64,550 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 63,065.60 บาท ขายออกบาทละ 65,350 บาท