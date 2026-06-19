"ศิริกัญญา" จี้รัฐบาลหั่นราคาน้ำมันให้สอดคล้องตลาดโลก

น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีราคาน้ำมันที่ตลาดโลกปรับลดลงไปมาก ขณะที่ราคาในประเทศไทยกลับลดลงทีละนิด ไม่เหมือนตอนปรับขึ้นราคา ว่า เรื่องนี้ถือว่าเป็นปัญหา ซึ่งในมุมของรัฐบาลเข้าใจว่าคงพยายามกันเงินส่วนหนึ่งไว้เพื่อชดเชยสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันที่ยังคงขาดทุนอยู่ในระดับสูง แต่ในมุมของประชาชนเองก็คาดหวังอยากให้ราคาน้ำมันปรับลดลงเร็วเหมือนตอนที่ปรับขึ้น
น.ส.ศิริกัญญา กล่าวต่อว่า ส่วนตัวมองว่ารัฐบาลควรให้ความสำคัญกับทั้งสองส่วนนี้ในสัดส่วนที่พอๆ กัน ทั้งเรื่องการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และการล้างหนี้เดิมของกองทุนน้ำมัน ซึ่งในความเป็นจริง หากแนวโน้มราคาน้ำมันในระยะยาวเริ่มปรับตัวลดลงเป็นปกติแล้ว รัฐบาลก็สามารถทยอยจ่ายคืนหนี้กองทุนน้ำมันได้โดยไม่จำเป็นต้องรีบร้อน ควรปล่อยให้ราคาน้ำมันลดลงมาให้ประชาชนได้มีโอกาสหายใจหายคอ และช่วยให้ค่าครองชีพโดยรวมลดลงก่อน ซึ่งน่าจะช่วยให้ประชาชนส่วนใหญ่สามารถดำรงชีวิตได้ดีขึ้นในสถานการณ์ช่วงนี้