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หุ้นไทยปิดภาคเช้า -10.64 จุด มูลค่าซื้อขาย 30,434.61 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 10.64 จุด หรือ -0.67% ที่ระดับ 1,574.42 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 30,434.61 ล้านบาท