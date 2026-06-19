DSI แถลงเครือข่าย Forex โยงดารา-นักการเมือง พร้อมเปิดให้ชี้แจง

พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ทันตแพทย์หญิง จุฑารัตน์ จินตกานนท์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายธุรกิจ Forex ผิดกฎหมาย
จากการตรวจสอบกระบวนการอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่ากระแสเงินจำนวนมากที่หมุนเวียนอยู่ในระบบมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ Forex จึงดำเนินการตรวจสอบที่มาของการดำเนินธุรกิจดังกล่าว รวมถึงสถานะการได้รับอนุญาตตามกฎหมาย โดยได้รับการยืนยันจากธนาคารแห่งประเทศไทยว่า ไม่มีผู้ประกอบธุรกิจ Forex รายใดได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง
ประกอบกับมีผู้เสียหายเข้าร้องเรียนว่าได้รับความเสียหายจากการถูกโบรกเกอร์ Forex และกลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์ และบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการรับ-ส่งเงิน และการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อีก 2 บริษัท ทำการหลอกลวงให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex)
กล่าวคือหลอกให้ลงทุน โดยแอบอ้างเป็นโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาต มีเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ มีการโชว์ไลฟ์สไตล์หรูหรา ท่องเที่ยวต่างประเทศ รถยนต์สปอร์ต รวมถึงแสดงผลพอร์ตที่ได้ผลกำไรสูงเพื่อจูงใจให้ฝากเงินเข้าทำการเทรด โดยมีการจัดเซลล์ประกบดูแลลูกค้าเป็นรายๆ ซึ่งช่วงแรกถอนเงินได้จริง ต่อมาอ้างเงื่อนไขหรือ ขายคอร์ส ฝากเทรด หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ จนไม่สามารถถอนเงินได้จริง นำไปสู่การสืบสวนพบว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายราย ประกอบด้วย นักการเมืองที่เป็นผู้จัดตั้งบริษัท โดยให้ผู้อื่นถือครอง อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง และมีบุคคลในวงการบันเทิง มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายดังกล่าว โดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจรับชำระเงินในธุรกิจเทรดและให้คำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงเคยมีบทบาทในการจัดตั้งและส่งเสริมโบรกเกอร์ ซึ่งจดทะเบียนในต่างประเทศ แต่มีการดำเนินกิจการในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต
เนื่องจากในประเทศไทยไม่สามารถการทำธุรกิจในลักษณะดังกล่าวได้ ซึ่งต่อมาใบอนุญาตของบริษัทดังกล่าวในต่างประเทศถูกเพิกถอน และมีผู้เสียหายจำนวนหนึ่งร้องเรียนว่า ไม่สามารถถอนเงินได้หรือได้รับเงินล่าช้า จนเกิดความเสียหาย
ด้าน ร.ต.อ.เขมชาติ กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบแก๊งสแกมเมอร์และพนันออนไลน์ พบโอนเงินผ่านเพย์เมนต์ หรือการจ่ายเงินหรือการชำระเงินออนไลน์ อีกทั้งยังพบกลุ่มการเทรดและการหลอกลวงให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) ใช้ระบบเพย์เมนต์นี้ด้วย ทำให้ดีเอสไอสนใจและเข้ามาตรวจสอบ
จากการตรวจสอบเพย์เมนต์ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา พบผู้เสียหายเข้ามาร้องทุกข์ 1 ราย เสียหาย 70 ล้านบาท แต่ผู้เสียหายในกลุ่มนี้มีประมาณ 500 ราย จึงประสานงานกับตำรวจไซเบอร์ พบผู้เสียหายแจ้งร้องเรียนกลุ่มโบรกเกอร์ที่แนะนำ ก่อนนำมาสู่การตรวจสอบและตรวจค้น ทั้งกลุ่มโบรกเกอร์และกลุ่มเพย์เมนต์ 24 จุด
โดยทั้ง 24 จุด มีความเชื่อมโยงกันทั้งหมด ซึ่งบริษัทกลุ่มนี้มีการผ่านเพย์เมนต์ในหลายบริษัท โดยบางแห่งไม่มีสภาพเป็นบริษัท จากนั้นเงินที่โอนผ่านเพย์เมนต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกัน โดยอาจมีความเชื่อมโยงกับบุคคลใด ซึ่งในเส้นทางการเงินที่ตรวจพบจากบริษัทแห่งหนึ่งมีความต่อเนื่องกัน และเรายังตรวจพบมีการโอนเงินไปยังนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.พรรคประชาชน จำนวน 28 ล้านบาท โอนหลายครั้ง ครั้งละ 2 ล้าน จำนวน 14 ครั้ง แต่การโอนเงินอาจไม่เกี่ยวข้องกับการทำผิด แต่อย่างไรก็ตาม ดีเอสไอยินดีรับฟังคำชี้แจง เพื่อพิจารณา โดยนายภาวุธ ที่ถูกล่าวหายังไม่ใช่ผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด เพียงแต่เส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับบุคคลบางคน
นอกจากนี้ ยังเกี่ยวข้องกับนักแสดงบางคนด้วย ซึ่งเป็นคนที่เคยขับเคลื่อนอีกบริษัท โดยเชื่อมโยงกับที่มีผู้เสียหายมาร้องเรียน ร.ต.อ.เขมชาติ กล่าวว่า ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่มีฝ่ายการเมืองมากดดัน เพราะเราสืบสวนสอบสวนมาระยะหนึ่งแล้ว โดยเรามีความจำเป็นที่ต้องตรวจค้นในตอนนี้ เพราะเกรงผู้เสียหายจะเสียหายมากขึ้น จึงต้องระงับยับยั้งไว้
พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับดาราที่มาเกี่ยวข้องคือ คุณฟิล์ม รัฐภูมิ โดยมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงจากกลุ่มโบรกเกอร์ แต่ในส่วนของนายภาวุธ เชื่อมโยงจากกลุ่มเพย์เมนต์