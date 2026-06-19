นายกฯ ขอบคุณ ปชช.มั่นใจนโยบายรัฐ ส่งผล S&P คงอันดับดับเครดิตไทย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงข่าวดีของประเทศไทย หลัง IMD (International Institute for Management Development) ปรับอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยขึ้น 4 อันดับ ขณะที่ S&P (S&P Global Ratings) ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของไทย ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นจากต่างประเทศ ในฐานะผู้นำรัฐบาล นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยที่ให้ความมั่นใจและความร่วมมือต่อนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติ ทำให้ศักยภาพของประเทศไทยยกระดับเพิ่มสูงขึ้น คนมาลงทุน มาใช้ชีวิต และมาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น พร้อมขอให้ประชาชนร่วมมือกับรัฐบาลต่อไป