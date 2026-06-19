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ราคาทองปรับแล้ว 9 ครั้ง [-1,600] รูปพรรณขายออก 65,500 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 11.03 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 9 ครั้ง โดยปรับลดสุทธิ 1,600 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 64,500 บาท ขายออกบาทละ 64,700 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 63,217.20 บาท ขายออกบาทละ 65,500 บาท