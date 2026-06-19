สหพันธ์การขนส่งฯ จี้ DSI สอบแก๊งกักตุนน้ำมันล็อตใหญ่ 57 ล้านลิตร

นายทองอยู่ คงขันธ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการเข้าพบเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ว่า มาขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แต่ทางกระทรวงยุติธรรม ส่งผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษมาชี้แจงแทน โดยทางสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย จะให้เวลาดีเอสไออีก 15-30 วัน ในการตามหาไอ้โม่ง เพราะมีข้อมูลที่ยืนยันได้แล้วว่า มีคนได้รับผลประโยชน์จากการกักตุนน้ำมันตั้งแต่เดือนมีนาคม ที่ผ่านมา ราว 18,000 ล้านบาท ส่วน "ไอ้โม่ง" ที่ได้รับผลประโยชน์จะเป็นใครนั้น ขณะนี้บอกได้คำเดียว ว่า ยังคงเป็นปริศนาธรรม แต่ทางสหพันธ์การขนส่งทางบกฯ จะยังไม่หยุดติดตามเรื่องนี้ และจะติดตามต่อไป
ทั้งนี้ ทางสหพันธ์การขนส่งทางบกฯ จะติดตามต่อว่า ใครควรจะรับผิดชอบเงินกองทุนน้ำมันกว่า 60,000 ล้านบาท เอาเงินประชาชนไปจ่ายให้ใคร ความคืบหน้าการตรวจสอบการติดตามน้ำมันที่หายไปทั้งหมด การขนส่งทางทะเล การขนส่งทางถนน การเล่นแร่แปรธาตุที่คลังน้ำมันซึ่งตลอดระยะเวลา 3 เดือนยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก
อย่างไรก็ตาม สหพันธ์การขนส่งทางบกฯ ขอตั้งข้อสังเกต ว่า ดีเอสไอ เปรียบเสมือน เอฟบีไอ ของสหรัฐอเมริกา จะทำคดีนี้แบบไหน โดยครั้งต่อไปหากยังไม่มีความคืบหน้า พร้อมยกระดับการติดตามทางถามเรื่องนี้ โดยอาจจะมีทีมงานรถบรรทุกของสหพันธ์ฯ เข้ามาช่วยในการติดตามเรื่องนี้ด้วย