นายกฯ พร้อมช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุยูเครนส่งโดรนโจมตีรัสเซีย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์ในพื้นที่ หลังจากที่ยูเครนได้มีการปฏิบัติการทางทหาร ส่งโดรนโจมตีไปยังกรุงมอสโก รวมถึงพื้นที่โดยรอบของรัสเซีย โดยเฉพาะบริเวณโรงกลั่นน้ำมันที่สำคัญมีความห่วงกังวลประชาชนที่อยู่ในมอสโกหรือไม่ ว่า เป็นคนไทยด้วยกันก็ต้องห่วงประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่มีความขัดแย้งและมีสงครามการสู้รบกันอยู่แล้ว พร้อมแสดงความมั่นใจว่าแต่ละประเทศที่เป็นมหาอำนาจอย่างรัสเซีย หรือแม้กระทั่งคนไทยในตะวันออกกลาง อาทิ อิหร่าน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมถึงซาอุดีอาระเบีย ได้มีการป้องกันการคุกคามเป็นปกติ ฉะนั้นหากทุกคนทำตามหลักเกณฑ์ที่ได้วางไว้ในเรื่องของความปลอดภัย เชื่อว่ายังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ หรือแม้กระทั่งคนไทยในประเทศคู่ขัดแย้ง หากทำตามข้อปฏิบัติที่ทางการแนะนำก็จะมีความปลอดภัย
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังย้ำว่า หากต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ ขอให้แจ้งผ่านสถานกงสุลใหญ่ และสถานเอกอัครราชทูต สถานทูตทุกประเทศพร้อมในการดูแลอำนวยความสะดวกให้คนไทย หากได้รับผลกระทบจากการสู้รบอย่างแน่นอน ไม่ใช่เฉพาะแค่ในมอสโก
ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรียังขอให้คนไทยที่อยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงระมัดระวังตนเอง โดยปฏิบัติตามข้อแนะนำและข้อปฏิบัติของทางการของแต่ละประเทศ