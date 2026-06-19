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ทองเปิดร่วง! [-1,250] รูปพรรณขายออก 65,850 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2569 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.09 น. ราคาทองปรับลดลง 1,250 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 64,850 บาท ขายออกบาทละ 65,050 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 63,550.72 บาท ขายออกบาทละ 65,850 บาท