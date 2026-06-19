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เงินบาทเปิดเช้านี้อ่อนค่าลงเล็กน้อย ที่ระดับ 32.78 บาท/ดอลลาร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ (19 มิ.ย.) ที่ระดับ 32.78 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าลงเล็กน้อย แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับปิดของวันก่อนหน้า ณ ระดับ 32.76 บาทต่อดอลลาร์