กทม.เช้านี้คุณภาพอากาศ 'ดี' PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน-มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 15.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตบางคอแหลม 22 มคก./ลบ.ม.
2. เขตบางนา 20.7 มคก./ลบ.ม.
3. เขตราษฎร์บูรณะ 19.6 มคก./ลบ.ม.
4. เขตประเวศ 19.5 มคก./ลบ.ม.
5. เขตสายไหม 19.4 มคก./ลบ.ม.
6. เขตสัมพันธวงศ์ 19.3 มคก./ลบ.ม.
7. เขตบางกอกใหญ่ 19.2 มคก./ลบ.ม.
8. เขตปทุมวัน 19 มคก./ลบ.ม.
9. เขตหนองแขม 18.5 มคก./ลบ.ม.
10. เขตยานนาวา 18.3 มคก./ลบ.ม.
11. เขตลาดกระบัง 18.1 มคก./ลบ.ม.
12. เขตมีนบุรี 17.9 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 11.4 - 19.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพตะวันออก 12.5 - 19.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพกลาง 11 - 19.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพใต้ 10.9 - 22 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนเหนือ 9.2 - 19.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงธนใต้ 10.9 - 19.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี