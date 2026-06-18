ราชกิจจาฯ ประกาศเปลี่ยนแปลง กก.บห.พรรคประชาธิปัตย์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ มีคณะกรรมการบริหารพรรคจำนวน 39 คนนั้น
บัดนี้ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 กรณี นายวีระพงษ์ ประภา ลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ตามหนังสือลาออก ลงวันที่ 12 เมษายน 2569 ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้รับทราบการลาออกดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2569 จึงทำให้สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์สิ้นสุดลง และทำให้พ้นจากการเป็นกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ตามข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2567 ข้อ 14 วรรคหนึ่ง (2) ประกอบข้อ 34 วรรคหนึ่ง (3)
ดังนั้น จึงทำให้มีคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 38 คน ได้แก่
1. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะหัวหน้าพรรค
2. นายกรณ์ จาติกวณิชรองหัวหน้าพรรค
3. นายอิสรา สุนทรวัฒน์รองหัวหน้าพรรค
4. นางการดี เลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรค
5. นายจูรี นุ่มแก้วรองหัวหน้าพรรค
6. นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรีรองหัวหน้าพรรค
7. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตยรองหัวหน้าพรรค
8. นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากรรองหัวหน้าพรรค
9. นายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาดรองหัวหน้าพรรค
10. นายชัยชนะ เดชเดโชรองหัวหน้าพรรค
11. นายสกลธี ภัททิยกุลรองหัวหน้าพรรค
12. นายอัมพร พินะสารองหัวหน้าพรรค
13. นายสาธิต ปิตุเตชะรองหัวหน้าพรรค
14. นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์เลขาธิการพรรค
15. นายขยัน วิพรหมชัยรองเลขาธิการพรรค
16. นายเจะอามิง โตะตาหยงรองเลขาธิการพรรค
17. หม่อมหลวง อภิมงคง โสณกุลรองเลขาธิการพรรค
18. นางกันตวรรณ ตันเถียรรองเลขาธิการพรรค
19. นายประชา ยอดวานิชรองเลขาธิการพรรค
20. นายราเมศ รัตนะเชวงรองเลขาธิการพรรค
21. นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริเหรัญญิกพรรค
22. นางสาวผ่องศรี ธาราภูมินายทะเบียนสมาชิกพรรค
23. นายพงศกล ขวัญเมืองโฆษกพรรค
24. นางขนิษฐา นิภาเกษมกรรมการบริหารพรรค
25. นายวิมล มะลิลากรรมการบริหารพรรค
26. นายสิทธิชัย จรานุพันธ์กรรมการบริหารพรรค
27. นายสาคร เกี่ยวข้องกรรมการบริหารพรรค
28. นายกฤษณ์ชนม์ เมธีนพอนันต์กรรมการบริหารพรรค
29. นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุลกรรมการบริหารพรรค
30. นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุลกรรมการบริหารพรรค
31. นายธนิตพล ไชยนันทน์กรรมการบริหารพรรค
32. นายวิรัช ร่มเย็นกรรมการบริหารพรรค
33. นายสมมาตร วิสุทธิวงษ์กรรมการบริหารพรรค
34. นายเชวงศักดิ์ พลลาภกรรมการบริหารพรรค
35. นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิทกรรมการบริหารพรรค
36. นายธีรภัทร พริ้งศุลกะกรรมการบริหารพรรค
37. นางสาวอรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์กรรมการบริหารพรรค
38. นายรุจชรินทร์ ทองใหญ่กรรมการบริหารพรรค