นายกฯ ปลอดภัย บินกลับไทยคืนนี้ตามกำหนดเดิม หลังยูเครนเปิดฉากถล่มมอสโก

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน - รัสเซีย สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2569 ณ เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซีย มีกำหนดการเดินทางกลับถึงประเทศไทยเวลา 09.00 น. วันที่ 19 มิถุนายนนี้ ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
อย่างไรก็ตาม มีรายงานข่าวว่า กองทัพยูเครนได้เปิดฉากโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี พุ่งเป้าถล่มกรุงมอสโก เมืองหลวงของรัสเซีย ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงในหลายจุด และโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมต้องหยุดชะงักอย่างหนัก ก่อนหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่ นายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย มีกำหนดการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษที่เมืองคาซาน ซึ่งนายอนุทิน เข้าร่วมการประชุมด้วย
ทั้งนี้ คนใกล้ชิดเปิดเผยว่า นายอนุทิน และคณะ ปลอดภัยดี จะเดินทางกลับประเทศไทยคืนนี้ตามกำหนดการเดิม และถึงประเทศไทยในวันที่ 19 มิถุนายน เข้าทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกติ