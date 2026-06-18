สิงคโปร์ขึ้นอับดับ 2 โลก ใช้ AI ทำงาน

สำนักข่าวซินหัวรายงานรายงานดัชนีทิศทางการทำงาน (Work Trend Index) ประจำปี 2026 ของบริษัท ไมโครซอฟท์ (Microsoft) ซึ่งระบุว่า กลุ่มแรงงานในประเทศสิงคโปร์ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ใช้งานปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (AI) ที่มีความกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบในการทำงานมากที่สุดในโลก โดยภาพรวมสิงคโปร์ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 2 ของโลกในด้านดัชนีการแพร่กระจายเอไอ (AI Diffusion Index) ซึ่งสะท้อนถึงการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้อย่างแพร่หลายในภาคส่วนต่างๆ
ข้อมูลจากรายงานระบุว่า ร้อยละ 66 ของผู้ใช้งานเอไอในสิงคโปร์สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นงานที่พวกเขาไม่สามารถทำได้เลยเมื่อหนึ่งปีก่อนหน้า ซึ่งตัวเลขนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของแรงงานทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 58 ยิ่งไปกว่านั้นในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้า (Frontier Professionals) หรือกลุ่มผู้ใช้เอไอขั้นสูง ตัวเลขความสามารถในการสร้างสรรค์งานนี้พุ่งสูงถึงร้อยละ 82
นอกจากความตื่นตัวแล้ว พนักงานในสิงคโปร์ยังแสดงออกถึงความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของผลงานอย่างแรงกล้า โดยร้อยละ 88 ระบุว่าพวกเขายังคงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในกระบวนการคิดเบื้องหลังและตรวจสอบความถูกต้องของผลงานตนเองเสมอ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ร้อยละ 86 ขณะเดียวกันผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่งมองว่า "ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์" (Critical Thinking) กลายเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดในยุคที่สถานที่ทำงานขับเคลื่อนด้วยระบบเอไอ
อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับนี้ได้แจ้งเตือนถึงความท้าทายสำคัญเกี่ยวกับ "ช่องว่าง" ระหว่างตัวพนักงานและองค์กร (Transformation Paradox) โดยพบว่าแม้พนักงานที่ใช้งานเอไอในสิงคโปร์สูงถึงร้อยละ 78 จะตระหนักดีถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับตัวให้เท่าทันเอไอ แต่กลับมีเพียงร้อยละ 24 เท่านั้นที่เชื่อว่าทีมผู้บริหารของตนมีวิสัยทัศน์หรือแนวทางกลยุทธ์ด้านเอไอที่ชัดเจนและสอดคล้องกับพนักงาน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 26
ทางด้าน วี ลุน เจีย กรรมการผู้จัดการไมโครซอฟท์ประจำประเทศสิงคโปร์ กล่าวทิ้งท้ายว่า แรงงานสิงคโปร์ในปัจจุบันถือเป็นกลุ่มที่มีความพร้อมด้านเอไอมากที่สุดในโลก พนักงานกำลังใช้ประโยชน์จากเอไอเพื่อปลดล็อกและสร้างวิถีการทำงานรูปแบบใหม่ๆ โดยที่ยังคงรักษาจุดแข็งและกระบวนการตัดสินใจของมนุษย์ไว้เป็นศูนย์กลางอย่างเหนียวแน่น