พาณิชย์ลุยสกัดน้ำมะพร้าวปลอมปน พบโรงงานกลุ่มเสี่ยง 24 ราย

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า อุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมและผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวเป็นสินค้าเศรษฐกิจสำคัญของไทย โดยมีตลาดส่งออกหลักคือประเทศจีน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของการส่งออกทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเริ่มพบปัญหาการผลิตน้ำมะพร้าวปลอมปน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและตลาดส่งออก กระทรวงพาณิชย์จึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง พร้อมรักษามาตรฐานและภาพลักษณ์ของมะพร้าวน้ำหอมไทยในตลาดโลก
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า กรมฯ ได้ดำเนินการสืบสวนเชิงรุกและรวบรวมข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวน 24 ราย ซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่แหล่งเพาะปลูกสำคัญ ก่อนส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรมสรรพากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อเข้าตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่อย่างเข้มงวด
หนึ่งในมาตรการสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐจะนำมาใช้ในการตรวจสอบ คือ หลักการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบ (Mass Balance) ซึ่งกำหนดสัดส่วนมาตรฐานว่า มะพร้าวสด 4 ลูก สามารถผลิตน้ำมะพร้าวแท้ได้ 1 ลิตร หากปริมาณวัตถุดิบที่รับซื้อไม่สอดคล้องกับปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่าย เจ้าหน้าที่จะสามารถขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมได้ทันที และหากพบการปลอมปนหรือแสดงข้อมูลบนฉลากไม่ตรงกับข้อเท็จจริง จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
ด้านนายณรงค์ศักดิ์ ชื่นสุชน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวมากขึ้น โดยมีการส่งตัวอย่างสินค้าไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่างประเทศ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบนฉลาก และเริ่มมีการดำเนินมาตรการกับสินค้าที่ตรวจพบข้อมูลไม่ตรงตามข้อเท็จจริงแล้ว
ทั้งนี้ ภาคอุตสาหกรรมมองว่ามาตรการดังกล่าวเป็นโอกาสในการยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย และสร้างความได้เปรียบให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยพร้อมร่วมมือกับภาครัฐผลักดันระบบตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่แหล่งปลูกจนถึงผลิตภัณฑ์ปลายทาง รวมถึงส่งเสริมการใช้เครื่องหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในตลาดโลก
นายจรัญ เจริญทรัพย์ นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทย กล่าวว่า ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ราคามะพร้าวน้ำหอมหน้าสวนลดลงเหลือเพียงลูกละ 3 บาท จากปัญหาผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันและแรงกดดันด้านราคารับซื้อ แต่หลังจากกระทรวงพาณิชย์สนับสนุนการจัดตั้ง "ล้งชุมชน" เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองให้เกษตรกร รวมทั้งประสานห้างค้าปลีกและสถานีบริการน้ำมันช่วยกระจายผลผลิตกว่า 10 ล้านลูก ส่งผลให้ราคาปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันราคามะพร้าวน้ำหอมหน้าสวนอยู่ที่ลูกละ 13-14 บาท ซึ่งเป็นระดับราคาที่เกษตรกรมีความพึงพอใจ และกระทรวงพาณิชย์เตรียมขยายผลโมเดลดังกล่าวไปยังพื้นที่เพาะปลูกสำคัญอื่นๆ เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้เกษตรกรและรักษาเสถียรภาพตลาดมะพร้าวน้ำหอมไทยในระยะยาว
สำหรับภาพรวมการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวของไทยในปี 2568 ข้อมูลจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวทุกประเภทรวมกว่า 560,000 ตัน มูลค่า 18,631 ล้านบาท โดยตลาดส่งออกหลักยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดสำคัญของไทย